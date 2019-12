Przy ulicy Bóżniczej w centrum Poznania powstało wyjątkowe miejsce - stworzony z myślą o graczach i youtuberach streaming house. Za inicjatywą stoi ekipa Komputronik Gaming.

- To poważna i profesjonalna inwestycja – mówi Arkadiusz Popiel z Komputronik Gaming. - Dziś nie wszyscy gracze mają sprzęt umożliwiający pełne wykorzystanie najnowszych gier, a wielu innych chce przed zakupem gry poznać ją jak najlepiej – stąd wielka internetowa popularność kanałów z grami. Tak samo rośnie znaczenie sportu elektronicznego, który jest już coraz bliższy wejścia do grona dyscyplin olimpijskich. My dajemy optymalne warunki pracy najlepszym graczom, by nie mieli żadnych ograniczeń technicznych. Chcemy w tygodniu przygotowywać tu do ośmiu filmów plus umożliwiać produkcję twórcom zewnętrznym.



Mieszkanie przy ul. Bóżniczej zostało specjalnie przystosowane (jest wygłuszone i ma ponad 40 sterowanych punktów światła) i wyposażone w najlepszy sprzęt komputerowy oraz audio-video. Służy też badaczom – m.in. zaprezentowano wyniki prac Macieja Behnke i Łukasza D. Kaczmarka (naukowców z Laboratorium Psychofizjologii UAM) dotyczące motywacji u graczy komputerowych, ich emocji i reakcji fizjologicznych.





