W czasie pandemii nie ma kontaktu z 200 uczniami z poznańskich szkół. Co z ich ocenami?

- Mamy sześciu takich uczniów. Nie do końca jest to tak, że nie ma z nimi kontaktu. Oni po prostu nie uczestniczą w nauce zdalnej, ponieważ odmówili takiego sposobu realizowania nauki. Rodzice o tym wiedzą, są bezsilni. Ci uczniowie będą nieklasyfikowani, ale oczywiście w przyszłym roku będą mieli możliwość podjęcia nauki na nowo - tłumaczy Marek Gabryelewicz, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych.

- Często jest tak, że ci uczniowie chcą zrezygnować z nauki i podjąć pracę. Problemem nie jest brak dostępu do sprzętu. Na początku robiliśmy rozeznanie, z którego wynikało, że około 15 uczniów nie ma możliwości technicznych, ale wszyscy zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt - dodaje Marek Gabryelewicz.

Czytaj również: Szkoła w dobie koronawirusa: "Nauka zdalna to załamanie edukacji" - mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego w Poznaniu

Dyrektorzy interweniują w MOPR lub na policji

Hanna Janowicz, kierownik oddziału przedszkoli i szkół podstawowych Wydział Oświaty UM w Poznaniu tłumaczy, że w wielu przypadkach w szkołach podstawowych kontaktu nie ma również z rodzicami. Dyrektorzy szkół zgłaszali taki problem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub na policję.

- Często oprócz uczniów, dyrektorzy nie mają także kontaktu z rodzicami. Zdarzały się sytuację, gdy takie przypadki były zgłaszane do MOPR-u lub na policję. To problem wynikający bardzo często z niechęci uczniów do nauki. To osoby, które z reguły miewały problemy z realizowaniem obowiązku nauczania również w czasach tradycyjnego systemu. Wynika to czasami z braku wsparcia ze strony rodziców, choć w każdej ze szkół powody są pewnie różne - podkreśla Hanna Janowicz. - W najgorszym przypadkach uczniom, z którymi nie ma kontaktu grozi brak promocji do następnej klasy - dodaje.