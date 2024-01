W Czerwonaku pod Poznaniem działa sekta? Policja bada sprawę. Ekspert opowiada, czym jest sekta

- definiuje Ireneusz Kamiński.

- dodaje ekspert.

Co można zrobić, jeśli do sekty trafi bliska nam osoba?

- Na pewno nie warto atakować wprost osoby uwikłanej w sektę, bo można ją tylko utwierdzić w swojej decyzji co do pozostania w grupie. Taka osoba jest już emocjonalnie związana z tą grupą. Samo powiedzenie: „Uciekaj, to sekta”, nie przyniesie efektów. Podstawową rzeczą jest to, żeby okazywać jej uczucia akceptacji czy miłości, jako człowiekowi, ale jasno mówić o swoim dystansie do wierzeń i ideałów tej grupy. Być dobrym dla tego człowieka. Jednak odradza się dawanie pieniędzy, bo taka osoba odda je na potrzeby sekty