"W książce zadania to przecież nie drama": Nauczycielki z Poznania rapują dla swoich uczniów, chcąc zachęcić ich do nauki zdalnej

Uczniowie od 11 marca nie chodzą do szkół. Od 25 marca natomiast odbywają obowiązkową naukę zdalną. Trzy nauczycielki z Piątkowskiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, by wesprzeć swoich uczniów w tym trudnym czasie nagrały teledysk. Nauczycielki rapują o nauce zdalnej! Chcą w ten sposób zachęcić swoich uczniów nadrabiania zaległości w domach.

- Uczcie się pilnie, nie przestawajcie. Kroki do przodu codziennie stawiajcie - śpiewają nauczycielki.

- Nadeszła pora, aby wyjawić to, nad czym Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej pracował po nocach. To właśnie ten... to Rap Wczesnoszkolny! We wczesnym etapie rozwoju. Dopiero debiutujące na deskach domowego zakątka. To połączenie niezwykłych osobowości z dawką dystansu i poczucia humoru - czytamy na Facebooku PPS.