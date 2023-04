W maju sąd zadecyduje o losie nastolatków, którzy brali udział w porwaniu i gwałcie 14-letniej Kasi z Poznania

W poniedziałek, 17 kwietnia sąd rodzinny w Poznaniu miał wydać postanowienie o losie 14-latków: Marzeny G. i Szymona M. Sędzia Magdalena Lijewska poinformowała, że wydanie orzeczenia zostało przełożone na 8 maja, bowiem do sądu nie wpłynęły akt spraw trzeciej nieletniej i dwojga dorosłych, odpowiadających w sprawie porwania i gwałtu. Dopiero, gdy sąd zapoznana się z tymi aktami, zostanie wydane postanowienie.

Adwokat Karolina Borowiecka, pełnomocnik pokrzywdzonej domaga się dla nastolatków najsurowszej kary, czyli umieszczenia ich w zakładzie poprawczym.

Mecenas ujawnia, jak czuje się 15-letnia obecnie Kasia.

- Jest w bardzo ciężkim stanie psychicznym. Do dzisiaj nie wróciła do szkoły, jest na nauczaniu indywidualnym, jest też w ścisłej terapii. Małoletnia jest pod wpływem silnych leków, które powodują, że jest w stanie się uspokoić, przespać noce. Wraca to wszystko do niej i myślę, że ta trauma, która przeżyła bardzo długo będzie jeszcze trwała