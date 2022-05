W maju znajdziesz tani ciągnik lub pług! Sprawdź aktualne licytacje maszyn rolniczych. Od komornika kupisz naprawdę ciekawy sprzęt

Maszyny rolnicze stanowią spory wydatek, wielu decyduje się na te z drugiej ręki lub kupione na licytacjach komorniczych. Często są one w dobrym stanie, cena także jest dużo niższa.

Licytacje komornicze. Jakie są zasady?

Przypominamy, w fazie wywoławczej ceny wynoszą ¾ ceny oszacowania. Jeśli sprzęt nie zostanie sprzedany, cena spada do ½ ceny oszacowania. Przystępujący do licytacji płacą rękojmię – 10 proc. sumy oszacowania. Wygrany dopłaca resztę następnego dnia, a innym uczestnikom zwraca się kwoty.

Trwają kwietniowe licytacje komornicze, można na nich znaleźć rolnicze maszyny. Oznacza to, że zainteresowani będą mogli wylicytować sprzęt niekiedy w okazyjnej cenie. Większość ofert dotyczy…

Co ważne, do aukcji nie mogą przystąpić zadłużeni, komornicy, ich bliska rodzina, osoby obecne w charakterze urzędowym oraz licytanci, którzy nie spełnili warunków poprzednich aukcji.

Maszyny od komornika. Co kupisz w maju?

W maju przewidziano 11 licytacji maszyn rolniczych w różnych częściach kraju. Pierwsze odbędą się 10 maja. W Dymaczewie Starym pod młotek pójdą Ciągnik Ursus C330 z 1975 roku, strugarka do drewna, prasa hydrauliczna do drewna oraz lakiernia z wentylatorem lakierniczym. Tego samego dnia na innych aukcjach pojawią się ruchomości takie, jak m.in. wózek widłowy, kombajn do ziemniaków oraz pompa próżniowa. Ostatnie licytacje zaplanowano na 27 maja.