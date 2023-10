W niedzielę 22. Poznań Maraton: Uwaga na utrudnienia. Linie tramwajowe i autobusowe zmienią trasy

W niedzielę 22. Poznań Maraton: Uwaga na utrudnienia

Maratończycy pobiegną po tej samej trasie co w ubiegłym roku, ud ul. Grunwaldzkiej do placu Marka na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ulica Grunwaldzka od ul. Szylinga do Roosevelta zamknięta będzie dla ruchu kołowego już od godz. 6.00, inne ulice – od 7.45 do 16.00, przy czym będą czasowo otwierane, gdy w pobliżu nie będzie biegaczy, a stale otwarte – po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Autobusy nie będą mogły więc jechać swoimi trasami już od godz. 9.00., a tramwaje nie przejadą w miejscach przecięcia tras tramwajowych z trasą biegu.