W nocy ktoś włamał się do Lidla na ul. Głównej. Złodziej ukradł... papierosy

Co ciekawe, to nie pierwsze takie niecodzienne zdarzenie związane z tym sklepem. Rok temu, w nocy do obiektu próbował włamać się 36-letni mężczyzna, mieszkaniec województwa mazowieckiego. Mężczyzna był agresywny – nie tylko rozbijał szybę w drzwiach wejściowych do sklepu, ale też uszkodził stojący na parkingu samochód i groził siedzącej w nim osobie.

Dostało się też interweniującym policjantom – napastnik wybił szyby w radiowozie i groził funkcjonariuszom, a gdy ruszył w ich kierunku z nożem i młotem budowlanym, został postrzelony w nogi.