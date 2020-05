W oczach artystów służba medyczna to superbohaterowie: twórcy wspierają lekarzy niezwykłymi grafikami

Z powodu pandemii COVID-19 lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni na całym świecie znajdują się pod ogromną presją, pracując często w wielkim stresie i ponad swoje siły. To właśnie oni stoją w pierwszej linii frontu walki z pandemią, kładąc na szali własne zdrowie - w imię niesienia pomocy innym. Jednak pomimo tego, że są przepracowani, zmęczeni i wyczerpani emocjonalnie, a wielu z nich dodatkowo izoluje się od rodziny, nadal robią to, co potrafią najlepiej - ratują życie. Jak im dziękujemy? Artyści robią to w wyjątkowy sposób - zobaczcie w galerii.

Artyści tworzą dla lekarzy Za największych bohaterów pandemicznej rzeczywistości uznajemy wszystkich tych, którzy pracują by innym żyło się lepiej, często ryzykując swoje zdrowie i życie. Na szczególne uznanie zasługuje służba zdrowia, do której płynie wiele wyrazów wsparcia - zarówno ze strony wielkich firm, jak i indywidualnych osób a także artystów. Ci ostatni postanowili stworzyć niezwykłe grafiki, które honorują lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych stojących w pierwszej linii frontu walki z COVID-19. Zobacz galerię (17 zdjęć) Za grafiki odpowiadają twórcy zrzeszeni w ramach agencji kreatywnej McCann, która udostępniła swoje małe dzieła sztuki w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w galerii. Oklaski i transparenty Liczne akcje honorujące służby medyczne obiegły świat. W Polsce 7 kwietnia - w Światowy Dzień Zdrowia - Polacy wyszli na balkony lub stanęli w otwartych oknach, aby bić brawo wszystkim tym, którzy ratują życie. W sieci po godzinie 13. pojawiły się filmy i zdjęcia pod hasłem #BrawaDlaWas, na których rzesze ludzi oklaskują medyków w podziękowaniu za ich pracę. https://twitter.com/krakow_pl/status/1247486159502094337 Wiele osób w trakcie przymusowej izolacji postanowiło także wywiesić transparenty ze słowami wsparcia bądź podziękowania. https://twitter.com/Kontakt__24/status/1247488323150647296 Podobne gesty pojawiły się - i wciąż pojawiają - w wielu miejscach na całym globie. Niektóre akcje mają większy rozmach, takie jak ta w Rio de Janeiro. Monumentalną figurę Chrystusa Odkupiciela "ubrano" w fartuch medyczny oraz stetoskop za pomocą barwnej projekcji. Organizatorzy przedsięwzięcia podziękowali w ten sposób lekarzom walczącym z koronawirusem na całym świecie. Na pomniku zostało także wyświetlone słowo „dziękuję” zapisane w kilku językach: portugalskim

hiszpańskim

angielskim

niemieckim

włoskim

chińskim

francuskim

arabskim

rosyjskim https://www.instagram.com/p/B-65Oxgj6C2 JesteśMY z Wami Akcje społeczne wspierające polskich lekarzy rozpoczęły się już na samym początku pandemii. 16 marca ruszyła akcja JesteśMY z Wami, która powstała jako inicjatywa oddolna. Miała ona na celu symboliczne pokazanie pracownikom medycznym i wszystkim, którzy walczą z koronawirusem, że jesteśMY z nimi, wspieramy ich, nie przeszkadzamy oraz dajemy im w spokoju pracować.