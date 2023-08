W Palmiarni Poznańskiej przyszły na świat małe żółwie. Ich zdjęcia rozczulą największego twardziela

- Próba rozmnożenia tego mało poznanego gatunku żółwia była sporym wyzwaniem dla Nas, jako początkujących terrarystów. Zaczęłyśmy od czytania artykułów i rozmów ze specjalistami, następnie przystąpiłyśmy do łączenia osobników. Udało się, pierwszy sukces był już za nami gdy samica złożyła dużą ilość jaj – trafiły one do inkubatora, czekało nas pilnowane i obserwacja jaj oraz mocne trzymanie kciuków. W końcu zaczęły się kluć! Byłyśmy szczęśliwe i zadowolone z naszego osiągnięcia. Trzeba dodać, że opieka nad tym niezwykle ciekawym gatunkiem w ilości 16 sztuk to nie lada wyzwanie, ale przy tym duża dawka doświadczenia i interesujących obserwacji

Namulnik wielkogłowy (Claudius angustatus) jest gatunkiem żółwi mułowych, zwanych również piżmowymi. Jego angielska nazwa brzmi „narrow-bridged musk turtle”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „żółw piżmowy o wąskim moście”. Ta ostatnia cecha odnosi się właśnie do budowy jego plastronu, który w stosunku do innych przedstawicieli tej grupy jest zredukowany (co można zobaczyć na jednym ze zdjęć ukazującym żółwia od spodu).