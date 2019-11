W Palmiarni Poznańskiej świętują Dzień Jeża. Dzieci uczyły się o ochronie dzikich zwierząt w mieście [ZDJĘCIA]

Z okazji Dnia Jeża w dniach 9-10 listopada w Palmiarni Poznańskiej odbywają się spotkania edukacyjne. To II edycja Poznańskiego święta kolczastych zwierzaków. Tym razem poświęcona jest ochronie i pomocy jeżom europejskim. Dzieci i dorośli mogą dowiedzieć się więcej o dzikich zwierzętach bytujących w miastach. Zobacz zdjęcia z Dnia Jeża!

W weekend 9-10 listopada w Palmiarni Poznańskiej, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży "Nasze Jeże" organizuje obchody wyjątkowego dnia - Dnia Jeża.

Czytaj: Tygrysy uratowane przez zoo w Poznaniu: Są cenniejsze od złota i kokainy. "Nielegalny handel egzotycznymi zwierzętami musi się skończyć"

To święto przypadło do gustu poznaniakom już rok temu, gdy tłumnie zawitali do palmiarni, by dowiedzieć się wielu ciekawostek o naszym dzikim sąsiedzie, zamieszkującym nasze trawniki i parki.

I chociaż głównego bohatera uroczystości w tym roku także zabrakło - święto przypada akurat wtedy, gdy jeże szykują się do zimowego snu - poznaniacy nie zawiedli. W sobotę w Palmiarni Poznańskiej pojawiły się tłumy zwiedzających.