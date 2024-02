W Poznaniu czeka nas komunikacyjny armagedon? Protestujący rolnicy najprawdopodobniej sparaliżują stolicę Wielkopolski! Karol Pomeranek

W Poznaniu czekają nas poważne utrudnienia w ruchu Waldemar Wylegalski

Jeśli protestujący rolnicy pojawią się w piątek w stolicy Wielkopolski w zapowiadanej liczbie, Poznań będzie zakorkowany do granic możliwości. Nie tylko okolice zamkniętej na ten czas Alei Niepodległości, ale również drogi dojazdowe do miasta. – Poznań będzie zablokowany cały, dlatego radzimy, że jeżeli ktoś musi opuścić miasto, niech zrobi to do godziny 8.00 – ostrzegają protestujący.