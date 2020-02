W Poznaniu grają w piłkę bez nóg. Ograniczenia są tylko w głowie! [ZDJĘCIA]

To szatnia inna niż wszystkie. Tu na pierwszy plan wysuwa się walka o dobre i godne życie, a sport jest tylko jedną z dróg. Dwunastu chłopaków codziennie udowadnia sobie i innym, że w piłkę nożną można grać nawet, jeśli nie ma się nogi. Bo sport to pasja. To z nią trzeba się urodzić. A upór i dyscyplina tylko pomagają realizować marzenia o byciu piłkarzem. Czytaj dalej i zobacz kolejne zdjęcia --->

Łukasz Gdak