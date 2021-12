W Poznaniu już świeci się świąteczna choinka. Jej zapaleniu kibicował tłum poznaniaków na placu Wolności. Zobacz zdjęcia

- Codziennie od 3 do 23 grudnia możecie odwiedzić Świąteczną Wioskę, gdzie w tygodniu czekać na Was będą choinki od naszych przyjaciół z nad morza, a w weekendy dodatkowe atrakcje – zachęca organizator, Nocny Targ Towarzyski. - Przez trzy tygodnie, przestrzeń NTT przy ul. Kolejowej 23 zmieni się w świąteczną wioskę, gdzie będziemy organizować weekendowe targi prezentowe i imprezy w stylu APRES SKI! Będą wyjątkowi wystawcy, świąteczne loterie, najlepsi DJ-e i święty Mikołaj, do tego foodtrucki, gorąca czekolada, imprezy i magia Świąt…