W Poznaniu można już wypożyczać nowe hulajnogi elektryczne [ZDJĘCIA]

Miasto postanowiło wprowadzić na ulice nowe elektryczne hulajnogi. Tym razem są to hulajnogi produkowane przez portugalską firmę Hive. Do tej pory z jej usług korzystały m.in. dwa duże polskie miasta – Warszawa i Wrocław. Kraków i Poznań to kolejne metropolie, które do nich dołączą.

– Pierwsze miesiące w Warszawie oraz Wrocławiu pokazały nam, jak chętnie Polacy korzystają z e-hulajnóg. Co ciekawe, w Europie to właśnie Polska przoduje w ilości miast, w których udostępniliśmy naszą usługę – mówi Tristan Torres Velat, CEO hive.

E-hulajnogi Hive można wypożyczyć za pomocą darmowej aplikacji działającej na systemach Android i IOS. Następnie przy pomocy mapy można odnaleźć dostępne e-hulajnogi. Ich odblokowanie odbywa się po zeskanowaniu podanego kodu QR. Opłata startowa za wypożyczenie hulajnogi wynosi 2,5 zł, a koszt minuty jazdy wynosi 45 groszy. W celu zakończenia użytkowania wystarczy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i nacisnąć przycisk „Zakończ przejazd”. W aplikacji istnieje możliwość zaparkowania hulajnogi na okres 30 minut bez konieczności zakończenia i wznowienia jazdy – wtedy inna osoba niż zalogowany użytkownik nie będzie mogła z niej skorzystać.