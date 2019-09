W Poznaniu odbył się kolejny Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Uczniowie tym razem spotkali się obok budynku Urzędu Miasta Poznania [ZDJĘCIA]

- Żądamy, by wszyscy rządzący naszym miastem wiedzieli, że młodzież oczekuję od nich realnych działań, że będziemy protestować, aż nasze postulaty nie zostaną spełnione. Nasz głos musi przestać być bagatelizowany. Oczekujemy reakcji wszystkich instytucji wykonawczych na dynamicznie zwiększające się zjawisko katastrofy klimatycznej - apelują uczniowie.

Podczas piątkowego strajku klimatycznego (20 września) w Poznaniu uczniowie zamiast pójść do szkoły, wyszli na ulice miasta. W środę (25 września) stanęli pod oknami urzędu miasta po raz drugi. Tym razem udali się na podwórko Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gołębiej.

- Zaproponowałem im, by wzięli udział w posiedzeniu wspólnym dwóch komisji - oświaty oraz ochrony środowiska, które odbędą się w październiku - wyjaśnia Marek Sternalski, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania.

- Obecnie na naszych oczach odbywa się szóste wielkie wymieranie. Człowiek stanowi aż 60 proc. biomasy kręgowców na Ziemi. Nasze zwierzęta hodowlane - to 36 proc. Tysiące innych gatunków zajmuje zaledwie 4 procent... Musimy nauczyć się bardzo efektywnie gospodarować środkami przyrodniczymi, które są na wyczerpaniu. Bardzo ważna jest edukacja ekologiczna już od małego - mówił.

Naukowcy ostrzegają, że w przeciągu ostatniego stulecia z naszej planety zniknęło 200 gatunków kręgowców, czyli około dwóch na rok. Co najbardziej przerażające – to najszybsze i najbardziej gwałtowne wymieranie w historii Ziemi, a jego powodem jest nie kto inny, a człowiek.

Tydzień dla Klimatu

Jest to jedna z wielu akcji prowadzonych w całym Poznaniu podczas Tygodnia dla Klimatu. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to oddolny ruch zrzeszający zdeterminowanych i przeciwnych bierności ze strony rządu młodych ludzi. Społeczność ta powstała dzięki inspiracji postawą szwedzkiej nastolatki Grety Thunberg i jest częścią globalnego ruchu Fridays For Future. Misją ruchu jest zwiększanie świadomości kryzysu klimatycznego i prowadzenie akcji mających na celu inicjację zmian systemowych przez polityków. Takie zmiany, jak przede wszystkim odejście od spalania paliw kopalnych, konieczne są, aby powstrzymać nieuchronnie zbliżającą się katastrofę klimatyczną.