W Poznaniu otwarto Kaplicę Wieczystej Adoracji, która otwarta jest codziennie przez całą dobę

W czwartek, 6 stycznia, w parafii pw. Świętego Krzyża na poznańskim Górczynie odbyło się uroczyste otwarcie Kaplicy Wieczystej Adoracji. Kaplica otwarta będzie codziennie, przez 24 godziny. Jest to druga taka w Poznaniu, a trzecia w całej archidiecezji - wcześniejsze znajdują się u sióstr klarysek w Pniewach, jak również na poznańskiej Starołęce. W całej Polsce jest ich nieco ponad 30. Inauguracyjna msza święta z okazji otwarcia kaplicy odbyła się o godz. 12.30. Uczestniczył w niej także argentyński ksiądz Justo Lo Feudo, który przyczynił się do otworzenia kaplicy na Górczynie, co więcej, sam na całym świecie otworzył ponad sto takich kaplic. Przejdź dalej -->

Martyna Kamzol