W Poznaniu otwarto najmniejszy w Polsce sklep sieci Żabka. Mieści się w biurowcu Bałtyk [ZDJĘCIA]

O ile standardowy sklep sieci Żabka to zwykle miejsce, gdzie najczęściej robi się codzienne niewielkie zakupy spożywcze, o tyle ta otwarta w Bałtyku nastawiona jest przede wszystkim na kanapki i gotowe dania obiadowe, które można kupić w drodze do pracy czy na uczelnię. W strefie Żabka Café do wyboru jest kilka rodzajów parzonych na miejscu kaw, w tym espresso, latte czy cappuccino, serwowanych w biodegradowalnych kubkach.