W Poznaniu otwarto skup butelek - można tu oddać puste butelki po piwie i odzyskać kaucję

- Poznański skup butelek jest programem pilotażowym i chcemy sprawdzić, z jakim odbiorem ze strony poznańskiego społeczeństwa się spotka. Szczerze liczymy, że będzie cieszył się dużą popularnością, co z pewnością będzie dla nas dodatkową mobilizacją w kontekście uruchomienia analogicznego programu w innych miastach kraju - mówi Marta Andreasik z Kampanii Piwowarskiej.

Do skupu można przynieść butelki zwrotne każdego producenta. Za butelki marek należących do Kompanii Piwowarskiej firma zwróci w takim wypadku 50 gr/szt. kaucji, natomiast w przypadku butelek pozostałych producentów – kaucję w wysokości 30 gr/szt.

Skup butelek czynny będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.

- Wszystkie butelki zwrotne, które do nas trafią i spełniają standardy ponownego wykorzystania, zostaną przekazane do naszego magazynu, z którego trafią do ponownego napełnienia piwem. Jeżeli chodzi o butelki innych producentów niż Kompania Piwowarska, będą one wysortowane w odpowiedni sposób i zwrócone do swoich właścicieli, z którymi współpracujemy na tej płaszczyźnie od wielu lat - mówi Marta Andreasik.