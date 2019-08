W Poznaniu powstaje Warta Towers. Kolejny nowoczesny budynek będzie miał 17 pięter [WIZUALIZACJE]

- Wygodna komunikacja z pozostałymi dzielnicami miasta oraz bliskie sąsiedztwo nadrzecznych terenów zielonych i rekreacyjnych są dużym atutem - wymienia Angelica Kliś, dyrektor zarządzająca ds. sprzedaży i marketingu w Atal. - Okolice Rataj przy rondzie Starołęka to perspektywiczna lokalizacja, której potencjał poznaniacy coraz bardziej doceniają. Ponadto nietuzinkowa bryła i modernistyczny design sprawiają, że Atal Warta Towers wyróżnia się na tle sąsiadującej zabudowy.

Deweloper zaznacza, że Atal Warta Towers to jedna z jego najlepiej sprzedających się poznańskich inwestycji, m.in. dzięki lokalizacji i architekturze.

60 metrów wysokości, 17 pięter i 352 mieszkania. Na Ratajach powstaje Atal Warta Towers. To kolejny charakterystyczny budynek na mapie Poznania. Ma być gotowy w drugiej połowie 2021 roku. Zobacz wizualizacje inwestycji.

Architekci z wrocławskiej pracowni AP Szczepaniak wykorzystali ukształtowanie terenu, umieszczając budynek Atal Warta Towers na wzniesieniu niczym rzeźbę na postumencie. Przy jego projektowaniu podzielili go wertykalnie i horyzontalnie tworząc mniejsze bryły.

Kompozycja bryłowa została dodatkowo podkreślona poprzez wprowadzenie kontrastu kolorystycznego – jasno- i ciemnoszarej elewacji z tynków szlachetnych. Dzięki zastosowaniu układu ciągłych obwodowych balkonów i loggii z balustradami z mlecznego szkła, elewacja otrzymała dodatkowy pierwszy plan w postaci horyzontalnego układu poziomych pasów. Budynek posiada zielony dach, co jest dodatkowym walorem estetycznym i ekologicznym. Niżej uwagę przyciąga charakterystyczne 8-metrowe podcięcie, w którym umieszczono wejście główne.

Atal Warta Towers stworzy nie tylko komfortowe miejsce do życia, ale także plac miejski, który będzie przestrzenią wspólną dla wszystkich. Okoliczni mieszkańcy skorzystają z usług zaprojektowanych na parterze oraz terenu zielonego przynależnego do budynku. Ze względu na lokalizację, budynek ma za zadanie wytworzyć pierzeję dla istniejącego węzła komunikacyjnego i stanowić dla tego miejsca dominantę wysokościową, a także zapowiedź wysokiej zabudowy.

Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na drugą połowę 2021 roku. W budynku zaprojektowano 352 mieszkania o zróżnicowanej wielkości: od 26 do 108 mkw. i liczbie pokoi od 1 do 4. Do tego 15 lokali usługowych i 365 miejsc parkingowych (305 w hali podziemnej). Już na wczesnym etapie budowy prawie jedna piąta mieszkań i jedna trzecia lokali usługowych znalazła nabywców. Największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania 2-pokojowe o powierzchni około 40 mkw. oraz lokale położone na najwyższych piętrach – jasne i gwarantujące atrakcyjne widoki. Z części z nich rozlegać się będzie widok na rzekę i otaczające ją tereny zielone, z innych będzie można podziwiać panoramę miasta.