W Poznaniu powstał nowy mural „ Chłopiec z latawcem”. Znajduje się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Robi wrażenie! [ZDJECIA]

Mural zajmuje powierzchnię ponad 230 m². Był malowany ręcznie, za pomocą pędzli i wysokiej jakości farb elewacyjnych. Powstał na modernizowanym terenie targów poznańskich i jest widoczny od strony ul. Głogowskiej. Praca przedstawia chłopca bawiącego się latawcem na tle charakterystycznych budynków Poznania. Znalazł się tu m.in. ratusz, Okrąglak, budynek Altum Uniwersytetu Ekonomicznego, Most Jordana, Arena Poznań i Iglica.

- Teren targów zmienia się i otwiera na mieszkańców Poznania. Dobiegają końca prace na Placu PeWuKi, który będzie eventowym sercem miasta, gdzie będą się odbywały koncerty i imprezy sportowe. Już w listopadzie będziemy gościć na jego terenie Poznański Jarmark Świąteczny. Chcemy, aby było to miejsce tętniące życiem, ale i kolorami. Mural to kolejny, po kinetycznej elewacji budynku Poznań Congress Center i foto spocie „Miłego Poznania”, element, który sprawi, że będzie to fotogeniczny, ale i przyjemny miejski plac