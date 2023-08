W Poznaniu powstał nowy mural. Przedstawia bohaterów "Jeżycjady". Zobacz zdjęcia

Mieszkańcy Jeżyc mają szansę spotkać członków najsłynniejszej poznańskiej rodziny. Wykreowanych przez Małgorzatę Musierowicz Borejków, bohaterów kultowej Jeżycjady, oglądać można na muralu, który od niedawna zdobi kamienicę przy ul. Słowackiego.

- Jeżycjada to nieodłączny element Poznania. Cieszę się, że jeden z symboli naszego Miasta zyskał swój mural. Dzięki temu kolejne pokolenia będą miały szansę poznać historię rodziny Borejków i “zwiedzić” Poznań razem z bohaterami książek. A ci, którzy ich historię znają z dzieciństwa, będą mieli okazję do sentymentalnego powrotu do przeszłości