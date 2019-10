W Poznaniu powstał pierwszy w Polsce baner z kapsli!

Miesiąc temu poznaniacy podczas wspólnej akcji marki Duży Ben i miasta Poznania "Posezonowe sprzątanie brzegów Warty" zebrali prawie 300 kg kapsli, czyli blisko 56 tysięcy sztuk. Wykorzystano je do niezwykłej instalacji, która zawisła przy ul. Głogowskiej, obok Dworca Zachodniego.

Baner ma zachęcać do wspólnego dbania o środowisko. Pozytywny odzew, z jakim spotkali się inicjatorzy akcji, stał się bodźcem do ustanowienia 21 września Dniem Kapsla. Dzień Kapsla został oficjalnie wpisany do kalendarza świąt nietypowych.