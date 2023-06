W Poznaniu powstał plac zabaw... na wysypisku śmieci. Został wykonany z materiałów z recyklingu OPRAC.: Paweł Antuchowski

Ławki z przetworzonej folii i odzieży, ogrodzenie ze starych opon, gry edukacyjne z palet - to wszystko znaleźć można na wyjątkowym, ekologicznym placu zabaw, jaki znajduje się przy ul. Meteorytowej 1. W Dniu Dziecka został on oficjalnie udostępniony najmłodszym. To pierwsze takie miejsce w Polsce.