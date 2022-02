W Poznaniu powstał salon fryzjerski dla ubogich. Osoby bezdomne mogą w nim obciąć włosy za darmo w każdy poniedziałek. Zobacz zdjęcia

Przy ul. Łąkowej 4 w Poznaniu znajduje się Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety, a także prowadzona przez nie jadłodajnia. Dziennie przychodzi tam ok. 300 osób. Elżbietanki wielokrotnie prowadzą akcje charytatywne, które mają pomóc tym najbardziej potrzebującym – osobom w kryzysie bezdomności. Z ich inicjatywy z pomocą poznańskiego Caritasu powstał salon fryzjerski dla ubogich.

Osoby bezdomne i ubogie, które do nas przychodzą, mają różne potrzeby. Wsłuchałyśmy się w to, co mają do powiedzenia i mówili, że cierpią na brak możliwości obcięcia się. W czasie pandemii, gdy salony fryzjerskie były zamknięte, było trudno zorganizować dla nich taką przestrzeń, dlatego pierwszy fryzjer, jaki powstał, był "pod chmurką". Radziłyśmy sobie jak można: zamontowałyśmy parasol, myłyśmy głowę w misce. Widziałyśmy, że dostęp do fryzjera podnosi im godność