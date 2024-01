W Poznaniu powstanie nowa szkoła. Na Strzeszynie wmurowano kapsułę czasu. Zobacz zdjęcia

Prezydent Poznania - Jacek Jaśkowiak odniósł się także do aktywności medialnej posła Bartłomieja Wróblewskiego, związanej z powstaniem nowej szkoły.

- To, co się udało zrobić, to nie dzięki Wróblewskiemu tylko dzięki Emilewicz - pozyskać pieniądze z BGK. To Wróblewski zawsze tam biega z tymi różnymi czekami itd., natomiast tak naprawdę sprawczość i skuteczność gwarantowała pani wicepremier Emilewicz i to dzięki niej te 65 milionów dostaliśmy, a nie dzięki panu Wróblewskiemu