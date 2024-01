W Poznaniu powstanie wyjątkowe miejsce. Wiemy, kto trafi na Dziki SOR!

Zwycięzca konkursu na pomoc dla dzikich zwierząt w Poznaniu

Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży

Nowe warunki dla dzikich pacjentów

Ptaki i ssaki znajdą w Dzikim SOR-ze miejsce, które ma na celu jak najszybsze przywrócenie ich do środowiska naturalnego. Potem na terenach parku krajobrazowego pod Kościanem czekają na nie specjalnie przygotowane woliery wewnętrzne i zewnętrzne. - Wszystko to po to, aby czworonożni i skrzydlaci pacjenci, po zakończonym leczeniu, szybko mogli wrócić do środowiska naturalnego - wskazano.