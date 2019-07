W Poznaniu rozpoczyna się remont torowiska na Górczynie. Autobusy MPK będą kursować zamiast tramwajów

Oznacza to, że zjeżdżając z wiaduktu od strony Lubonia w kierunku centrum, trzeba będzie pojechać prosto jednym z dwóch pasów, minąć pracujących przy torowisku drogowców i jadąc lewym pasem, skręcić w lewo przez tory tramwajowe, w wyznaczonym za skrzyżowaniem miejscu. W ten sposób zawracamy i możemy albo skręcić w prawo w ul. Ściegiennego w stronę Raszyna albo pojechać prosto na wiadukt (jeśli np. jedziemy w stronę Dębca, czy Lubonia). Z tej samej przewiązki muszą skorzystać kierowcy jadący dotąd z ul. Krzywej na wprost (w stronę Raszyna) lub skręcający dotąd w lewo na wiadukt.

MPK Poznań - tramwaje nie będą kursować na Górczyn!

Pasażerowie MPK muszą pamiętać, że ul. Głogowską już nie dojadą tramwajem do ul. Hetmańskiej od strony pętli górczyńskiej. Do przystanku Głogowska/Hetmańska – tymczasowego przy zajezdni MPK Poznań - dojeżdżać będą autobusy linii nr 610, 614, 616, 701, 702, 703, 704 i 710. Ulicą Głogowską do przystanku Poznań Główny nadal będą jeździć autobusy linii nr 149, 175 i 180, a te linie, jak zapewnia MPK, obsługiwane są taborem o większej pojemności. Ponadto w dni robocze na trasie Poznań Główny – ul. Ostatnia uruchamiana będzie linia autobusowa za tramwaj T5 kursująca na trasie: POZNAŃ GŁÓWNY – Dworcowa – rondo Kaponiera – Roosevelta – Głogowska – OSTATNIA.