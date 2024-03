W Poznaniu ruszy fala eksmisji? Niebawem kończy się okres ochronny

Mimo spadku globalnego zadłużenia i stosowanych działań zaradczych, spółka ZKZL prowadzi równolegle procedurę eksmisyjną. Także w 2024 roku, po 31 marca, Miasto za jej pośrednictwem planuje przeprowadzanie eksmisji ze swojego zasobu komunalnego. W ubiegłym roku spółka ZKZL uczestniczyła w 58 eksmisjach z lokali będących własnością Miasta.

– Dla spółki jest to ostateczność i nasi pracownicy starają się wielokrotnie pomóc osobom, które z różnych powodów nie płacą czynszu za miejskie mieszkanie. Jeśli, mimo wielu starań ze strony pracowników nie widzimy u najemców żadnej chęci poprawy swojej sytuacji to w ostateczności kierujemy sprawę do sądu w kwestii wykonania wyroku eksmisyjnego