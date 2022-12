W Poznaniu ruszył pierwszy w Wielkopolsce dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy. "Na SOR-ze będzie więcej lekarzy" [ZDJĘCIA]

- Będziemy oceniać, czy dany problem jest poważny, czy jest to jakieś zagrożenie życia lub zdrowia. Udzielimy wstępnej pomocy. W przypadkach, gdy można pacjenta ustabilizować lub zrobić jakieś badania w ramach oddziału ratunkowego, to będziemy pomagać tym pacjentom na miejscu i wypisywać do domu. To pozwoli ograniczyć liczbę hospitalizacji, które tak naprawdę są do uniknięcia. W tej chwili wielu pacjentów przyjmowanych jest na oddziały w celu wykonania diagnostyki. A tę można wykonać w ramach oddziału ratunkowego