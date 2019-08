W Poznaniu są złoża ropy naftowej i gazu ziemnego? Od września będą prowadzone specjalne badania

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował, że od września 2019 roku do czerwca 2020 roku na na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego oraz miasta Poznań prowadzone będą badania w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Tak zwane badania sejsmiczne prowadzone będą przez firmę Geofizyka Toruń.

W Poznaniu i okolicach badania odbędą się na terenach: Wielkie, Kiekrz, Psarskie, Strzeszyn, Krzyżowniki i częściowo: Ławica, Ławica II, Golęcin, Morasko oraz Plewiska.

Tzw. prace sejsmiczne polegają na wysyłaniu do ziemi fal generowanych za pomocą zestawu specjalnych maszyn, które następnie odbijają się od granic warstw geologicznych. Pomiar czasu upływającego od wysłania fali do powrotu na powierzchnię fal odbitych, po odpowiedniej obróbce komputerowej pozwala rozpoznać budowę geologiczną badanego rejonu. To z kolei pomoże ustalić, w których miejscach znajdują się cenne złoża.