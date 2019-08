W Poznaniu stanie Cosmetomat. Do czego służy? [ZDJĘCIA]

31 sierpnia w parku Wilsona odbędą się 25. Dożynki Miejskie. Na miejscu zobaczyć będzie można m.in. wystawę pszczelarską, gołębie i drób ozdobny, maszyny rolnicze, rowery z drewna oraz dawne wyposażenie gospodarstwa chłopskiego. W wiosce ginących zawodów będzie można wziąć udział w licznych warsztatach, np. garncarskim, świecowniczym, prząśniczym, kowalskim, zielarskim.

Oprócz tych atrakcji poznaniacy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z Cosmetomatu. To wygodny w obsłudze automat, w którym można nalać płyny do utrzymania czystości i płyny do mycia naczyń wprost do swojej butelki lub słoika. Urządzenie stworzyli młodzi poznaniacy.