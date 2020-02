W Poznaniu trwają targi Budma 2020. Na MTP można oglądać tysiące produktów, brać udział w debatach i pokazach

Targi Budma 2020 trwają w Poznaniu do piątku, 7 lutego. To największe w Polsce spotkanie branży budowlanej i architektonicznej, okazja do poznania rynkowych nowości, nawiązania kontaktów oraz nagradzania najlepszych. Przyjazne i dostępne budownictwo to temat przewodni tegorocznych targów. Ponad tysiąc wystawców z kraju i zagranicy zaprezentuje swoją ofertę produktów i rozwiązań dla budownictwa i architektury.