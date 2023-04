W Poznaniu uczczono 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W ruchu oporu walczyli też Wielkopolanie

Dodawał:

- Powstanie to zrodziło się z tego, że w sytuacji całkowitej beznadziei i braku szansy na pokonanie sił wroga znalazła się grupa ludzi, która po prostu otworzyła ogień, znalazła w sobie na to odwagę. To były bardzo różne jednostki, ale jest drugi niesamowity czynnik: opór ludności cywilnej, która przestała wykonywać rozkazy władzy okupacyjnej, schowała się w bunkrach i wspierała wszystkich wojowników. Czy my mamy w pamięci, że ostatni bojownicy getta warszawskiego oddawali jeszcze strzały w grudniu 1943 roku? To o tym musimy powiedzieć. To oni byli natchnieniem świata, dowodem na to, że w każdej sytuacji można stawiać opór autorytarnej władzy, która czyni zło.