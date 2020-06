W Poznaniu zrobisz darmowe badania na koronawirusa. Punkt Test & Go stanął przed stadionem na ul. Bułgarskiej

Punkt Test & Go pracuje tak, że badany kierowca nie musi wysiadać z samochodu: podjeżdża do wyznaczonych miejsc, a badanie trwa około kwadransa. W punkcie poboru próbek opuszcza szybę bocznego okna, tam pobierany jest wymaz, natomiast w ostatniej strefie – dekontaminacji, czyli odkażania - okno zamyka, a chemicy z 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych ze Śremu, odkażają samochód z zewnątrz.

- Na placu wymazowym wyznaczonych jest pięć stref: wyczekiwania, ewidencyjna, badań, odpoczynku oraz odkażania – mówi ppor Anna Jasińska z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. - Pobrane próbki przekazywane są do laboratorium i poddawane badaniom diagnostycznym. Jeśli wynik będzie pozytywny, taka osoba zostanie poinformowana o tym telefonicznie przez pracownika sanepidu. Wynik będzie można sprawdzić także na stronie internetowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy pomocy kodu wydanego podczas badania - wyjaśnia.

W punkcie wymazy pobierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, a w strefie ewidencyjnej pracują pracownicy Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. Sanepid także wskazuje osoby, które powinny się przebadać i kwalifikuje do badania te osoby, które podejrzewają, że mogą być zakażone i dzwonią, by się zarejestrować pod numer 61 65 68 075. Trzeba wypełnić ankietę, przejść kwalifikację i można przyjechać do badania.

Kontenerowy punkt Test & Go przy stadionie na ul. Bułgarskiej będzie działać w sumie trzy dni - do środy, w godzinach od 10.00 do 19.00.

