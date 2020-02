W pracowni rzeźby ręcznej Gębiak w Wapnie powstają arcydzieła

Ich praca to jednocześnie największa pasja. Arcydzieła, które wychodzą spod ich dłuta są efektem ciężkiej i mozolnej pracy. Rodzina Gębiaków z Wapna każdego dnia dokłada wszelkich starań, by zadowolić klienta i pokazać, jak wdzięcznym materiałem jest drewno.

Rzeźbiarstwa nie da się „wyuczyć”. Jak tłumaczy Władysław Gębiak z Wapna, to efekt ciężkiej i mozolnej pracy. W tym przypadku dużo mniej ważna jest wiedza merytoryczna. Tu liczy się praktyka i tylko ona pozwoli tworzyć prawdziwe dzieła sztuki. Rzeźbi figury, meble, a nawet... broń

- Rzeźbiarstwem zajmujemy się od 1974 roku. Pracownia ręcznej rzeźby w drewnie powstała w 1997 roku. Początkowo wykonywałem pracę mniej skomplikowane, aby oswoić się z drewnem, dłutami i dojść do jakiejś perfekcji - powiedział nam pan Władysław.

W pracowni pomagają mu synowie, którzy tego kunsztu uczyli się od najmłodszych lat. - Każdy z moich trzech synów miał swój pierwszy kontakt z rzeźbą mając zaledwie 5 lat. Na dzień dzisiejszy niektóre rzeczy robią lepiej ode mnie, ale jest to obecnie ich dodatkowe hobby - mówi rzeźbiarz.

Jednym z ciekawszych prac, jakie tworzone są w wapieńskiej pracowni jest rzeźba na broni. - Od kilku nastu lat zajmujemy się rzeźbieniem na osadach do broni. Jest to praca wykonywana przez lupę, wymagająca dużego skupienia, spokoju i cierpliwości. Przez okres w którym istnieje pracownia wykonywaliśmy już różne rodzaje zdobień od motywów roślinnych, zwierzęcych, figur geometrycznych, a nawet robimy rzeźbione portrety - mówi pan Władysław.

Prace z wapna nawet u znanych ludzi

Rzeźby wykonane przez artystę zdobią wiele miejsc. Choć wiele prac jest wysyłanych za granicę, znajdziemy je także w naszym powiecie. - W najbliższej okolicy nasze prace można zobaczyć przed wągrowieckim hospicjum – figura Chrystusa Frasobliwego, jak również niektóre rzeźbienia w Kościele św. Wojciecha.

Największą figurą wykonaną przez nas jest Chrystus który stoi na polach lednickich (4,80 m wysokości), jest to największa figura Chrystusa frasobliwego w Polsce, która została wykonana w naszej pracowni. A najmniejszą figurą był Chrystus do żłobka który miał 2,5 cm. Dla polskiej parafii w Anglii wykonałem Chrystusa na krzyżu wielkości 3 metry. Również ciekawym projektem były specyficzne meble rzeźbione które zamówił u nas nieżyjący już producent filmowy Piotr Woźniak – Starak. Prace wykonane przez naszą Pracownie są rozsiane nie tylko po całej Polsce, ale i po całym świecie. Obecnie wykonuje zdobienia na kolbie do broni dla klienta z Australii - opowiada rzeźbiarz z Wapna.

Jak czytamy na stronie internetowej pracowni, szczególne miejsce wśród wykonanych tam rzeźb zajmują te z wizerunkiem Papieża Polaka Jana Pawła II. - Papież rzeźbiony na wiośle – temat zrodził się na szlaku wodnym, po którym pływał Jan Paweł II. Jedno z takich wioseł udało nam się położyć na grobie Jana Pawła II w Rzymie. Płaskorzeźby z naszym Papieżem są zamawiane na wszelkie okazje, jako prezenty, które zawsze będą na czasie - informują przedstawiciele pracowni. Rzeźbią zgodnie z tradycją

Pan Władysław przekonuje, że wykonane w jego pracowni rzeźby są w stu procentach wykonane ręcznie. - A efekt tego jest taki że wszystko co opuszcza naszą pracownie jest niepowtarzalne. Nigdy nie pozwolimy sobie na rzeźbienie maszynowe, co teraz jest bardzo modne. Wzorujemy się na starych wzorach rzeźb i elementach rzeźbionych, które były wykonywane kiedyś dawno temu, a mimo to są piękne, bo nie były wykonywane maszynowo i szybko- zdradza dalej.

Wszystko, by klient był zadowolony

W naszej Pracowni przyjmując zlecenie od klienta, pierwsza rzeczą jest projekt który sami, bądź z udziałem klienta wykonujemy, a następnie przenosimy go na drewno. Każdy klient wychodzący z naszej Pracowni musi być zadowolony, I przekonany ze to co zamówił zostało dobrze wykonane. Wszystkie rzeźbienia wykonujemy tradycyjnymi metodami, aby każda praca miała swój charakter i niepowtarzalność. Stosujemy również odpowiednie techniki postarzania, barwienia, lakierowania, kornikowania, pozłacania, tak aby każda praca przez nas wykonana była niepowtarzalna i stwarzała atmosferę w której człowiek się dobrze czuje.

