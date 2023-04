W przedszkolach w Poznaniu są jeszcze miejsca. Które placówki były najchętniej wybierane? Weronika Błaszczyk

Podczas rekrutacji do przedszkoli na 2023/2024 kilka placówek cieszyło się szczególną popularnością wśród rodziców. Które były najchętniej wybierane? Sprawdź wszystkie najchętniej wybierane przedszkola ----> Łukasz Gdak/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (13 zdjęć)

Od 14 marca do 24 kwietnia trwała w Poznaniu rekrutacja do poznańskich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Zostało jeszcze ponad 800 miejsc dla dzieci, które do tej pory nie znalazły miejsca w wybranych placówkach. Które przedszkola były najchętniej wybierane przez rodziców? Mamy listę!