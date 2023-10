W punkcie doradztwa laktacyjnego w Poznaniu pomoc jest bezpłatna. To miejsce dla wszystkich młodych mam

To pierwszy taki punkt w Poznaniu - dostępny dla wszystkich młodych mam zupełnie za darmo. Właśnie tu kobiety, które mają problem z karmieniem swoich nowonarodzonych dzieci mogą uzyskać niezbędną pomoc.

Na pomysł utworzenia takiego miejsca wpadły położne i pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego im. F. Raszei.

– To zawsze było nasze ciche marzenie, w końcu powiedziałyśmy to na głos, że chciałybyśmy pomagać mamom, które mają trudności w karmieniu piersią, bo jest to istotna część macierzyństwa, ale też jest to ważne dla dzieci i ich rozwoju. Dlatego wspieramy to karmienie piersią i jest to nasza pasja