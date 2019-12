W ramach akcji Amazon Goes Gold firma pomaga lokalnym organizacjom charytatywnym

Realizując kampanię Amazon Goes Gold firma wspiera międzynarodową inicjatywę pt. „Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych”, której symbolem jest właśnie złoty kolor. Co roku oddziały Amazon na całym świecie biorą czynny udział w akcji mającej na celu zwiększenie świadomości na temat chorób onkologicznych u dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy wsparcie otrzymają lokalne organizacje charytatywne oraz wybrany ogólnopolski ośrodek terapeutyczny.

Pracownicy Amazon pomagają chorym dzieciom

W tym roku akcja odbyła się 18 i 19 września. Tysiące pracowników Amazon na całym świecie przyszło do pracy w piżamach, żeby okazać solidarność z chorymi dziećmi, dla których taki strój to codzienność. Chociaż udział w akcji jest dobrowolny, to pracownicy chętnie angażują się w pomoc chorym dzieciom. Tylko w Polsce do akcji przyłączyło się ponad 2 800 zatrudnionych osób.

Akcja Amazon Goes Gold to jednak nie tylko symboliczny gest solidarności, ale także realna pomoc. Z tej okazji firma przekazuje bowiem lokalnym organizacjom charytatywnym środki na walkę z nowotworami u dzieci oraz prowadzi szereg działań zwiększających świadomość na temat zachorowań onkologicznych wśród najmłodszych. W ramach akcji Amazon przekazał także 200 tysięcy złotych wsparcia na rzecz wybranego ośrodka terapeutycznego w Polsce – Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

– Łącząc siły możemy realnie przyczynić się do polepszenia jakości życia dzieci cierpiących na choroby nowotworowe i zapewnić im potrzebne wsparcie w leczeniu – mówi dyrektor regionalny Amazon ds. operacji, Marian Sepesi.

W Poznaniu Amazon wsparł Fundację „Dar Szpiku”

Centrum Logistyki E-commerce Amazon w Poznaniu wsparło Fundację „Dar Szpiku”, która zajmuje się prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propagowaniem idei pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Podstawowe działanie Fundacji to także materialne i emocjonalne wsparcie osób chorych i ich rodzin.

– Dobrze i pięknie pomagać to dewiza Drużyny Szpiku i naszych przyjaciół z Amazon – mówi Dorota Raczkiewicz, prezes Fundacji „Dar Szpiku”.

Dzięki akcji Amazon Goes Gold Fundacja „Dar Szpiku” otrzymała wsparcie w postaci najbardziej potrzebnych artykułów, m.in. pościeli, ręczników, koców oraz sprzętu audio.