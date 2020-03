W sercu Jeżyc powstanie nowe osiedle - znalazł się kupiec na teren po zakładach Modena

Zakłady odzieżowe Modena mieściły się pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Bukowska, Wawrzyniaka, Jackowskiego. Zostały zamknięte w 2000 r. Zagospodarowaniem terenu miała zająć się spółka Modena Park, ale w marcu sąd ogłosił jej upadłość.

Jak się okazuje, teren będzie miał jednak nowego właściciela. Jak informuje serwis projektinwestor.pl, dwuhektarową działkę nabyła firma Cordia Polska, oddział Cordia International, należącej do międzynarodowej grupy Futureal z siedzibą na Węgrzech. To jeden z największych w Europie deweloperów.

Cordia Polska do tej pory budowała mieszkania w Warszawie i Krakowie. Zakup Modeny to jej pierwsza inwestycja w Poznaniu. Na zkaupionym terenie deweloper zamierza zbudować spory kompleks mieszkaniowy. Z informacji projektinwestor.pl wynika, że będą to budynki o zróżnicowanej wysokości, a całe przedsięwzięcie ma być zrealizowane w kilku etapach.