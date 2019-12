W sobotę, 13 grudnia przypada 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W Poznaniu tego dnia będzie można m.in. wejść do wnętrza schronu, który zbudowano pod jedną z kamienic na Chwaliszewie. W środku każdy będzie mógł zobaczyć z bliska drukarnię, której w czasach PRL-u używali działacze "Solidarności".

- W środku będzie można zobaczyć, jak wyglądała podziemna drukarnia z tamtych czasów, a także porozmawiać z ludźmi, którzy działali wtedy w opozycji, a o godz. 16 i 18 odbędzie się panel dyskusyjny pt. "Poza Cenzurą. Wydawnictwa Podziemne W Stanie Wojennym" poprowadzony przez Krzysztofa Stasiewskiego, działacza wielkopolskiej "Solidarności"

Po wojnie w Poznaniu zbudowano wiele schronów przeciwolotniczych. Część z nich powstała w podziemiach budowanych później kamienic.- Po 1989 r. popadły w zapomnienie. Powstające wspólnoty mieszkaniowe zamieniały schrony w piwnice. Na szczęście schron znajdujący się w kamienicy przy ul. Wenecjańskiej 2 ocalał dzięki mieszkańcom, którzy zadbali także o to, aby nikt ich nie zdewastował - opowiada Bartosz Waliszewski z Projektu Niepokorni, który zaopiekował się schronem.Schron ma około 200 metrów kwadratowych. Z zachowanych źródeł wiadomo o nim niewiele. Z ustaleń Waliszewskiego wynika, że w kamienicy po wojnie zamieszkali działacze PZPR, a schron prawdopodobnie pełnił funkcję przeciwlotniczą i przeciwgazową.- Na razie wynajęliśmy od ZKZL-u połowę schronu. Chcemy go przywrócić do stanu pierwotnego, a w jednym z pomieszczeń urządzić kino, gdzie można by wyświetlać filmy przy okazji różnych rocznic, stanu wojennego, Poznania 56, czy katastrofy w Czarnobylu - zapowiada Bartosz Waliszewski.Już teraz jednak - w sobotę, 13 grudnia w godzinach od 10 do 15 każdy chętny będzie mógł zwiedzić schron w ramach obchodów 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.- zaprasza Waliszewski.Schron znajduje się przy ul. Wenecjańskiej 2. Aby do niego trafić, w sobotę na miejscu będzie można spotkać rekonstruktorów przebranych za funkcjonariuszy ZOMO i Milicji Obywatelskiej.organizowanych przez Muzeum Uzbrojenia (oddział WMN), NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska, Projekt Niepokorni, GRH Braterstwo Broni 70', GRH 13.Batalion, Grupa Zadaniowa Beton i Restaurację Dmuchawce:LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wenecjanska 2 (Pod restauracją "Dmuchawce". Wypatrujcie koksownika i kilku funkcjonariuszy - oni uprzejmie wskażą drogę)DATA: 14.12.2019GODZINY:10.00 - 15.00 - podziemna drukarnia16.00 - panel dyskusyjny18.00 - panel dyskusyjny (jeśli będzie większa liczba zainteresowanych)LOKALIZACJA:Muzeum Uzbrojenie, oddział WMN Park CytadelaDATA : 15.12.2019GODZINY: 10.00 - 15.00 - posterunek przed muzeum

