W Starym Zoo w Poznaniu będą kręcone sceny do turecko-polsko-niemieckiego filmu fabularnego "Lampart z Ankary". Będzie casting!

Poznań Film Commission rozpoczęła pracę nad nowym filmem fabularnym. "Lampart z Ankary" w reżyserii Emre Kayisa to turecko-polsko-niemiecki film, który przedstawi historię prawie wymarłego zwierzęcia - lamparta. Akcja filmu osadzona jest we współczesnej Turcji, a część zdjęć do produkcji odbędzie się w poznańskim Starym Zoo.

Agencja castingowa Film Studio ABW szuka 25 mężczyzn o południowej (tureckiej i arabskiej) urodzie, którzy wcielą się w role m.in. policjantów, ochroniarzy i pracowników zoo.

Chętni mogą zgłaszać się przez messengera (m.me/filmstudioabw), w zgłoszeniu podając imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, 3-5 zdjęć (np. półzbliżenie, profil, sylwetka) oraz wzrost, nr buta, obwód klatki/pasa/bioder.

Zdjęcia do filmu w Poznaniu będą się odbywały 11, 12 i 13 lutego.