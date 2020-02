W Starym Zoo w Poznaniu kręcą film. Zwierzęta będą bohaterami "Lamparta z Ankary" [ZDJĘCIA]

Stare Zoo jest jednym z tych miejsc w Poznaniu, które najbardziej urzekają filmowców. Przed "Lampartem z Ankary" była tu już kręcona m.in. "Hiszpanka". W dniach 11-13 lutego filmowcy opanowali tereny zoo, by stworzyć tu namiastkę Ankary. Powstaje tu film fabularny, produkcji turecko-polsko-niemieckiej, opowiadający historię ostatniego lamparta żyjącego w Turcji. Jak tłumaczą twórcy, historia ta ma być parabolą do przedstawienia problemów współczesnego świata.

To dzięki staraniom Poznań Film Commission udało się międzynarodową ekipę filmową ściągnąć do Poznania. Jak się bowiem okazuje, o tej porze roku warunki pogodowe w Ankarze przypominają te poznańskie. Co ciekawe, w stolicy Turcji do niedawna istniało zoo pod względem architektonicznym podobne do tego na Jeżycach.