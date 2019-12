W takich luksusach polscy piłkarze przygotują się do Euro 2020. Zobacz, jak wygląda od środka ośrodek w Opalenicy! [ZDJĘCIA]

Opalenica bazą reprezentacji Polski przed Euro 2020

Reprezentacja Polski do imprez klasy mistrzowskiej przygotowywała się do tej pory w Arłamowie, ale teraz z góry było wiadomo, że to miejsce odpadło już na starcie. - Do Arłamowa nie jedziemy, chcemy coś zmienić – mówił prezes PZPN. Główny minusem poprzedniej bazy jest brak blisko zlokalizowanego lotniska, które ma kluczowe znaczenie.

Przyszłoroczne Euro 2020 ze względu na równą 60. rocznicę pierwszych mistrzostw Europy we Francji odbędzie się tym razem nie w jednym, a dwunastu krajach. UEFA nie narzuca miejsca, gdzie mają stacjonować finaliści turnieju, dlatego wiele reprezentacji poszukuje odpowiednich ośrodków w różnych lokalizacjach w Europie. Po losowaniu grup drużyny są dużo mądrzejsze, bo wiedzą, w jakich krajach przyjdzie im grać. Dlatego reprezentacje zakwalifikowane do turnieju zaczynają ostatecznie potwierdzać miejsca, w których będą przygotowywać się do mistrzostw, a także gdzie będą stacjonować podczas samego Euro.