W tej chałwie wykryto bakterię Salmonella! GIS wycofał kolejne produkty. Co jeszcze zniknęło ze sklepowych półek? [LISTA]

Kolejne produkt wycofany ze sprzedaży. GIS ostrzega

Co jeszcze znajdziemy na "czarnej liście" GIS?

GIS w ostatnim czasie wycofał ze sprzedaży chałwę, w której wykryto bakterię Salmonella. Wcześniej wycofano również inne produkty spożywcze oraz suplementy diety. W tych przypadkach, ale i we wszystkich innych, chodzi o partię danego produktu, a nie o cały nakład.

Z jakich sklepów znikną produkty?

To, które sklepy będą musiały zdjąć z półek niebezpieczne produkty, będzie zależało od tego, jacy producenci im je dostarczają. W większości przypadków sklepy są tylko dystrybutorami artykułów.

Sklepy, których najczęściej dotyczą komunikaty, to duże markety, jak np.

Lidl,

Kaufland,

Biedronka,

Auchan,

Netto,

Dino.

Wadliwe produkty mogą trafić również do małych sklepów, także tych niesieciowych. Chcąc zachować pewność, co do jakości danego artykułu, warto na bieżąco zapoznawać się z ostrzeżeniami GIS-u.

W komunikatach nie znajdziemy punktów, w których kupimy wycofany produkt. Zamiast tego poznamy numer określonej partii oraz inne dane, jak np. miejsce produkcji. Dla ułatwienia udostępniane są także zdjęcia artykułów.