W ten sposób złodzieje oznaczają mieszkanie, które planują okraść. Uważaj, gdy znalazłeś to na wycieraczce lub drzwiach!

TAŚMA KLEJĄCA NA ZAMKU DO DRZWI Taśma klejąca na zamku do drzwi to jeden z najbardziej ewidentnych śladów, że ktoś planuje włamać się do mieszkania. Lokator, chcąc dostać się do środka, musi zerwać przyklejoną taśmę. Kiedy taśma nie jest odrywana przez dłuższy czas, dla złodzieja to informacja, że nie ma nikogo w domu.

Marzena Bugala Polska Press