W tych miastach w Wielkopolsce rodzi się najwięcej dzieci. Będziecie zaskoczeni! Poznajcie listę

- Liczba urodzin żywych na 1000 mieszkańców to jeden z najważniejszych wskaźników demograficznych, który informuje nas o liczbie urodzeń w populacji w stosunku do jej wielkości. Jest to ważna miara przyrostu naturalnego danej populacji. W praktyce oznacza to liczbę nowo narodzonych dzieci na 1000 osób w danym regionie w ciągu roku - tłumaczy portal polskawliczbach.pl.