W tych zawodach z pewnością znajdziesz pracę w Wielkopolsce! Oto prognoza MEiN

Tegoroczna lista krajowa uwzględnia 30 zawodów dobranych ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa. Oznacza to, że liczba kształconych uczniów oraz przewidywanych absolwentów jest zbyt niska w stosunku do zapotrzebowania rynkowego. Natomiast w wykazie dla Wielkopolski znalazło się 97 zawodów, dla których prognozuje się istotne zapotrzebowanie na pracowników. Wśród nich jest 5 profesji, które po raz pierwszy pojawiły się na liście krajowej. Są to: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki budowlanej oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej. Sprawdź, na pracowników których zawodów w Wielkopolsce jest największe zapotrzebowanie --->>>

Pexels/Zdjęcie ilustracyjne