W tym roku ma wystarczyć miejsc dla wszystkich. W szkołach średnich powstaną nowe klasy. Może jednak zabraknąć nauczycieli Natalia Krawczyk

- Już teraz zaczynamy lekcje o godzinie 7.20, a kończymy o 20. Nie tylko uczniowie to odczuwają, ale cała kadra - mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu. Wojciech Wojtkielewicz

W Poznaniu i powiecie od września będą utworzone dodatkowe klasy w szkołach średnich. Ma to rozwiązać problem z tzw. kumulacją roczników. Czy szkoły są przygotowane na przyjęcie w nowym roku szkolnym większej liczby uczniów? - Z przerażeniem patrzę na to, że młodzież będzie się uczyła od rana do wieczora - mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu.