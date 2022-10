W tym sklepie będzie można zapłacić... spojrzeniem. Sieć z Poznania jako pierwsza uruchamia nowe możliwości

Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. To, co kiedyś było możliwe w filmach science fiction dziś staje się rzeczywistością. Tak jest właśnie w przypadku poznańskiej sieci Komputronik, która w jednym ze sklepów we Wrocławiu od 15 października uruchamia możliwość płatności spojrzeniem.

Jest to możliwe dzięki innowacyjnej technologii opracowanej przez wrocławską firmę PayEye. Pozwala ona na nowoczesne płatności biometryczne. Wraz z nową aplikacją oraz udoskonalonym terminalem eyePOS 2.0, umożliwia realizację transakcji płatniczych z wykorzystaniem fuzji biometrii oka i twarzy.